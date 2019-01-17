Владимир Путин прибыл с визитом в Белград. Встречать его вышли 130 тысяч человек

Президент России Владимир Путин вечером 17 января прибыл с визитом в Белград. На улицах города его встречали сторонники сближения Сербии с Россией — по данным полиции, общее число собравшихся составило от 120 до 130 тысяч человек (это примерно десятая часть населения Белграда). В то же время, оппозиционные СМИ утверждают, что правящая Сербская прогрессивная партия платила людям за участие в демонстрациях по 13 евро суточных, а также предоставляла бесплатное питание и автобусы. Представители партии это категорически отрицают.

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