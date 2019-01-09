Терминатор против Робокопа? Забудьте! Беспилотная Tesla наехала на русского робота (ему конец)

В Лас-Вегасе, где в начале января проходит выставка электроники CES 2019, беспилотный электромобиль Tesla сбил робота-консультанта Promobot, разработанного российской компанией. Как рассказал The Daily Mail пассажир Tesla Джордж Калдера, он ожидал, что автопилот объедет робота, но электромобиль даже не снизил скорость. «Мне очень жаль, робот выглядел таким милым», — сказал он. Робот в результате столкновения получил значительные повреждения и не подлежит восстановлению, заявили представители компании. Почему Promobot оказался на проезжей части — пока неизвестно.

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