Кевин Харт пытается принять душ и не справляется: фрагмент фильма «1+1. Голливудская история»

10 января в российский прокат выходит фильм «1+1. Голливудская история» — американский римейк французской комедии «1+1» («Les Intouchables»), снятой по мотивам реальной истории. Режиссером картины выступил Нил Бергер («Иллюзионист»), главные роли — парализованного миллионера и его помощника с криминальным прошлым — сыграли Брайан Крэнстон из «Во все тяжкие» и комик Кевин Харт. «Медуза» представляет отрывок из фильма.













Начать чат

Напишите нам