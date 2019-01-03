Что редакция «Медузы» будет делать в новогодние каникулы (Спойлер: считать дятлов в Калужской области и плавать на лодке в Сицилии)

Почти все время в 2018 году мы провели в редакции, так что времени на что-то еще просто не было. Новогодние каникулы — повод это исправить! Сотрудники «Медузы» рассказывают, как они в эти праздники будут смотреть фильмы на потолке, учить детей кататься на коньках, считать дятлов в Калужской области, плавать на лодке на Сицилии, играть и читать. Надеемся, что что-то из этого вас вдохновит.













Начать чат

Напишите нам