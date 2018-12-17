Трехлетний мальчик по прозвищу Маленький Камень изучает кунг-фу в Шаолиньском монастыре. Каждый день он усердно тренируется, оттачивая свое мастерство. В этом ему помогают внимательные наставники, дающие уроки Маленькому Камню. Мальчик очень скучает по родителям, с которыми почти не видится из-за усердных тренировок, но останавливаться он не намерен. Маленький Камень может посоревноваться с пятилетним Рахимом Кураевым, который в ноябре за 2,5 часа отжался более четырех тысяч раз в честь Рамзана Кадырова и получил прозвище «чеченский Шварценеггер».

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