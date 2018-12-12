Австралийка в возрасте 102 лет прыгнула с парашютом. Так она помогает людям с болезнью, от которой умерла ее дочь

Айрин О‘Ши из Австралии 102 года — и у нее 11 правнуков. А еще она прыгает с парашютом! Свой первый прыжок О‘Ши совершила в день своего столетия, но она не стала на этом останавливаться. Благодаря новому прыжку О‘Ши удалось собрать 12 тысяч долларов в благотворительный фонд, помогающий людям с болезнью двигательного нейрона. От этой болезни в возрасте 67 лет умерла ее дочь.

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