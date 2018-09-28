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На индонезийский город обрушилось цунами. Сразу после того, как власти отменили предупреждение об опасности

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14:48, 28 сентября 2018
Город Палу на индонезийском острове Сулавеси пострадал от цунами. Его вызвало произошедшее в регионе землетрясение, магнитуду которого Геологическая служба США оценила в 7,5. После землетрясения экстренные службы Индонезии объявляли предупреждение об опасности цунами, однако вскоре сняли его. Волна пришла сразу же после того, как власти отменили предупреждение об опасности. Данных о пострадавших в результате цунами пока нет. При землетрясении, как сообщалось, погиб как минимум один человек, не менее 10 получили ранения.
Видео цунами в Палу опубликованы в соцсетях, подтвердить их подлинность пока не представляется возможным.
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