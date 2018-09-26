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Уилл Смит в честь 50-летия на спор прыгнул из вертолета в Гранд-Каньоне. Кажется, теперь он максимально доволен жизнью

58 секунд
09:52, 26 сентября 2018
Актер Уилл Смит решил отметить 50-летие так, чтобы запомнилось надолго — банджи-прыжком в Большом каньоне. Право наблюдать за прыжком Смита было разыграно в лотерею, средства от которой актер направил на благотворительные образовательные программы в бедных странах. Прыжок был челленджем ютьюб-канала Yes Theory — его авторы подталкивают людей к преодолению своих страхов. К трюку Смит и блогеры готовились около полугода.
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шапито

Глава Сахалина запутался в «-тся» и «-ться». Пресс-служба (оправдываеться)

шапито

Уилл Смит в честь 50-летия на спор прыгнул из вертолета в Гранд-Каньоне. Кажется, теперь он максимально доволен жизнью

58 секунд

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