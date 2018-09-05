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Национальный музей Бразилии после пожара. Не пострадал лишь пятитонный метеорит
Национальный музей Бразилии, где 2 сентября произошел сильный пожар, пытается оценить причиненный огнем ущерб. Здание, как видно на съемке с дрона, получило огромные повреждения. По предварительным данным, утрачены 90% музейной коллекции, насчитывавшей 20 миллионов экспонатов. Точно известно, что от огня не пострадал один экспонат — самый большой метеорит, найденный в Бразилии. Финансовую и техническую помощь Национальному музею Бразилии предложило ЮНЕСКО, власти Франции и Египта, а также Союз музеев РФ.