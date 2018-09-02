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«Его Америке не нужно было быть великой снова». В США прошли похороны Джона Маккейна, выступили Барак Обама и Джордж Буш

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14:27, 2 сентября 2018
1 сентября в Вашингтоне прошла церемония прощания с сенатором от штата Аризона Джоном Маккейном, который 25 августа умер от рака мозга. На церемонии в городском кафедральном соборе выступили родственники и коллеги политика, включая бывших президентов Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего. Дональда Трампа на похороны не пригласили — а многие выступающие почти открыто критиковали действующего президента США.
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