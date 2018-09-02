«Его Америке не нужно было быть великой снова». В США прошли похороны Джона Маккейна, выступили Барак Обама и Джордж Буш

1 сентября в Вашингтоне прошла церемония прощания с сенатором от штата Аризона Джоном Маккейном, который 25 августа умер от рака мозга. На церемонии в городском кафедральном соборе выступили родственники и коллеги политика, включая бывших президентов Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего. Дональда Трампа на похороны не пригласили — а многие выступающие почти открыто критиковали действующего президента США.