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Российский документалист Виктор Косаковский произнес речь в поддержку Олега Сенцова на Венецианском кинофестивале

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18:34, 1 сентября 2018
Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский, представивший 1 сентября на Венецианском кинофестивале свой фильм «Акварель», выступил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который с середины мая голодает в российской колонии. Косаковский, который прикрепил на рубашку цифры 111 (1 сентября Сенцов голодал 111-й день), призвал следовать его примеру и не забывать о режиссере.

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