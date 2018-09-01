Российский документалист Виктор Косаковский произнес речь в поддержку Олега Сенцова на Венецианском кинофестивале

Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский, представивший 1 сентября на Венецианском кинофестивале свой фильм «Акварель», выступил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который с середины мая голодает в российской колонии. Косаковский, который прикрепил на рубашку цифры 111 (1 сентября Сенцов голодал 111-й день), призвал следовать его примеру и не забывать о режиссере.