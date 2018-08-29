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В Нью-Йорке на Таймс-сквер прилетел рой пчел. На помощь пришлось звать полицейского-пчеловода
Полиции пришлось закрывать часть площади Таймс-сквер в Нью-Йорке из-за прилетевшего пчелиного роя. Больше всего пчелам понравилась тележка с хотдогами, на крыше которой они и разместились. Эвакуировать рой, в котором было около 25 тысяч пчел, смог один из сотрудников полиции Нью-Йорка, занимающийся пчеловодством. Насекомых благополучно переместили в более подходящее для них место. Никто из людей не пострадал.