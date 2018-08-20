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Полицейские избили пассажира в аэропорту Домодедово. СК начал проверку

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15:25, 20 августа 2018
В аэропорту Домодедово 19 августа сотрудники полиции с применением силы задержали одного из пассажиров на глазах у его жены и ребенка. По предварительным данным, оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, как видно на опубликованной видеозаписи, не оказывал сопротивления. Следственный комитет объявил, что проверит как действия полицейских при задержании, так и возможное «оскорбление и применение насилия» к сотрудникам правоохранительных органов. На пассажира составлен протокол за «мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».
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