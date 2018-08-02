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Пассажиры сняли на видео крушение самолета в Мексике. На борту было больше 100 человек — все они выжили
Один из пассажиров рейса Aeromexico, потерпевшего крушение при взлете из аэропорта мексиканского города Дуранго, снял происходящее на телефон. «Это чудо, что мы остались живы!» — заявил автор видео Рамин Парса в интервью NBC. Удар самолета о землю, сообщил Reuters пассажир Лоренцо Нуньес, был очень сильным: «Это было ужасно, просто ужасно!» Люди сумели выбраться из самолета, на борту которого начался пожар. Эвакуацию сняла на видео другая пассажирка — Эшли Гарсия. «Я выбралась из самолета, я увидела людей, чьи лица были в крови», — рассказала Гарсия CBS. На борту самолета находились 99 пассажиров и четверо членов экипажа. Почти все они получили травмы, но ни один не погиб.