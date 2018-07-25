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Студентка из Швеции остановила депортацию афганца. Она отказалась сесть на свое место в самолете

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10:47, 25 июля 2018
Студентка Гетеборгского университета Элин Эрссон смогла остановить депортацию афганца, которому отказали в убежище в Швеции, сообщает The Guardian. Эрссон отказалась сесть на свое место в самолете, которым из страны должны были депортировать афганца. Шведские СМИ предполагают, что студентка специально оказалась на этом рейсе. Девушка потребовала, чтобы высылку мигранта остановили, указав, что в Афганистане его могут убить. Эрссон вела трансляцию происходящего на борту самолета в фейсбуке. В итоге мигранта сняли с рейса. Девушке также пришлось покинуть самолет. Ее провожали аплодисментами.
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