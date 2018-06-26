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В Японии создали летающего робота-трансформера. Он извивается в воздухе как змея

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13:17, 26 июня 2018
Группа ученых из Университета Токио показала летающего робота-трансформера DRAGON. Робот состоит из нескольких модулей. Каждый модуль может менять направление своего движения и, следовательно, движения других составных частей DRAGON. Робот-трансформер способен сжиматься и растягиваться, а также огибать в полете препятствия разной формы. В будущем ученые рассчитывают увеличить длину DRAGON до 12 модулей и продлить время его полета (сейчас аккумулятора хватает на три минуты).
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