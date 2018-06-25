28 июня в российский прокат выходит «Джим Пуговка и машинист Лукас» — фильм Денниса Ганзеля по одноименному роману немецкого писателя Михаэля Энде, автора «Бесконечной истории». В центре сюжета — приключения мальчика Джима; когда он был младенцем, почтальон доставил его в волшебную страну Медландию, где Джим и вырос. Главный герой и его друзья плывут через океан и пересекают пустыню на поезде-вездеходе, чтобы попасть в город драконов, где им предстоит спасти принцессу. «Медуза» представляет отрывок из фильма.