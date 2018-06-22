9 августа в российский прокат выходит китайский анимационный фильм «По ту сторону океана» режиссеров и сценаристов Лян Сюань и Чжан Чунь. В центре сюжета, основанного на древних китайских мифах, — история девушки Юны; она случайно становится причиной смерти юноши, в которого влюблена, и пытается вернуть его в мир живых. Работа над мультфильмом длилась 12 лет: за это время его авторы основали собственную киностудию и собрали деньги на съемки при помощи краудфандинга. «Медуза» представляет официальный русскоязычный трейлер «По ту сторону океана».