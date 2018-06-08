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Пожилой китаец не успел перейти через автотрассу. Полицейский перенес его на себе
В Китае полицейский помог пожилому человеку, который не успел перейти дорогу на зеленый свет. На записи с камер наблюдения, опубликованной полицией города Мяньян (провинция Сычуань), видно, как пожилой мужчина, опирающийся на две трости, медленно пытается перейти многополосную трассу. Когда светофор переключился и некоторые автомобили поехали, пожилой мужчина еще был на середине дороги. Тут к нему на помощь пришел дежуривший полицейский и перенес его через дорогу на себе.