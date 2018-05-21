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Хиллари Клинтон пришла в Йельский университет с шапкой-ушанкой
Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон принесла на встречу с выпускниками Йельского университета «русскую шапку» — ушанку. «Не можешь победить их — присоединись к ним», — прокомментировала свою шапку Клинтон. Участники встречи с выпускниками в Йеле традиционно носят необычные головные уборы. Выбор ушанки американские СМИ сочли троллингом Дональда Трампа — соперника Клинтон на президентских выборах. Трампа и его окружение подозревают в связях с Россией.