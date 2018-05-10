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Самый пожилой ученый Австралии спел «Оду к радости» перед эвтаназией 104-летний Дэвид Гудолл добровольно ушел из жизни в клинике в Швейцарии
104-летний австралийский ученый Дэвид Гудолл добровольно ушел из жизни в клинике Life Circle в Швейцарии. За день до эвтаназии Гудолл дал пресс-конференцию, на которой заявил, что хотел бы в последние мгновения жизни слышать «Оду к радости» — часть Девятой симфонии Бетховена, и напел ее. Пожелание Гудолла было исполнено, сообщили его представители. Гудолл, которого называли самым пожилым ученым Австралии, последние несколько лет вел борьбу за легализацию эвтаназии по всему миру. В Австралии «помощь в совершении самоубийства» запрещена, и Гудоллу пришлось ехать в Швейцарию, где такой способ ухода из жизни разрешен законом.