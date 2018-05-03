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В Индии в результате песчаной бури погибли более 100 человек
В индийских штатах Уттар-Прадеш и Раджастхан в результате песчаных бурь, сопровождавшихся грозами и ливнями, погибли 109 человек, сообщает The Indian Express, несколько десятков получили травмы. Ветер, скорость которого достигала 130 километров в час, повалил деревья, разрушил дома и повредил линии электропередачи. Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. AP отмечает, что буря многих застала врасплох, так как сезон муссонов, для которого такие природные явления не редкость, должен начаться только через 1,5 месяца.