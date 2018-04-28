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Драма «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом Премьера трейлера на «Медузе»
8 мая на Каннском фестивале состоится премьера драмы «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади. Фильм расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми возвращается из Аргентины в Испанию. В родной деревне с главными героями происходят трагические события, которые полностью меняют их жизнь. Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. «Медуза» представляет русскоязычный трейлер картины.