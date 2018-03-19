шапито
Выборы в Санкт-Петербурге: из кабинки для голосования 20 минут пускали пузыри
В Санкт-Петербурге во время выборов президента 18 марта на одном из избирательных участков пускали мыльные пузыри. Пузыри запускала девушка из кабинки для голосования. Пускать кого-либо в кабинку девушка отказывалась, заявляя, что нарушают ее право на тайну голосования. Она вышла лишь примерно через 20 минут — когда закончилась банка раствора для мыльных пузырей. Присутствовавшим на участке мыльные пузыри понравились. Константин Корягин поделился с «Медузой» видеозаписью происходившего.