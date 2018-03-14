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«Если не будет стены, у нас не будет страны». Трамп посмотрел макеты ограждений на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп посмотрел макеты стены, которую планируется построить в Калифорнии на границе с Мексикой. Строительство стены — одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он считает, что ограждения помогут значительно снизить нелегальную миграцию. Затраты на строительство стены, длина которой составит более 3 тысяч километров, составят не менее 12 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Противники стены считают такие затраты неоправданными и предлагают направить средства, которые потребуются на строительство, на другие цели, например, на образование и здравоохранение.