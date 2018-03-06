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У берегов Австралии найден авианосец «Лексингтон». Он затонул во время первой в истории битвы авианосцев
У берегов Австралии найден авианосец ВМС США «Лексингтон», затонувший 76 лет назад. Корабль обнаружило научно-исследовательское судно «Петрел» одного из основателей Microsoft Пола Аллена. «Лексингтон», как сообщил Аллен, лежит на глубине около 3 тысяч метров. Также найдены 11 из 35 самолетов, находившихся на «Лексингтоне» в тот момент, когда он пошел ко дну. «Лексингтон» был подбит японскими самолетами во время битвы в Коралловом море в мае 1942 года. Было принято решение эвакуировать экипаж и затопить корабль. Битва в Коралловом море стала первой в истории, в которой с обеих сторон участвовали авианосцы, не видевшие друг друга и не обменявшиеся выстрелами. После этой битвы впервые с начала Второй мировой войны было остановлено продвижение японского флота.