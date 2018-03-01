новости
«Я думала, что я единственная, с кем такое случилось, я жила в стыде и смятении» Актриса Эван Рэйчел Вуд рассказала о пережитом насилии
Актриса Эван Рэйчел Вуд рассказала в Конгрессе США о пережитом сексуальном и психологическом насилии. Вуд, известная, в числе прочего, по роли в сериале «Мир Дикого Запада», выступила на слушаниях в комитете, посвященных Биллю о правах жертв преступлений на сексуальной почве. «Я жила в ужасе, и этот страх остается со мной по сей день. И что вызывает у меня еще больше злости и боли, чем само изнасилование, — это чувство, что у меня украли часть меня самой», — сказала актриса.