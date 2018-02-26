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Huawei спрятала камеру в клавиатуру в ноутбуке

30 секунд
15:48, 26 февраля 2018
Компания Huawei в новом ноутбуке MateBook X Pro спрятала камеру в клавиатуру. MateBook X Pro был представлен на конференции Mobile World Congress в Барселоне. У нового ноутбука экран (диагональ 13,9 дюйма) занимает более 90% верхней крышки, и места для камеры не нашлось. Huawei обещает, что на одном заряде ноутбук сможет работать до 14 часов. MateBook X Pro весит 1,33 килограмма. А еще у него кнопка включения с сенсором отпечатка пальца. В Европе ноутбук поступит в продажу весной и будет стоить от 1499 eвро.
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