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С новым, 4716 годом! В Китае и еще 130 странах мира встретили Новый год по лунному календарю
16 февраля наступил новый, 4716 год по лунному календарю. В Китае — это главный праздник, но его отмечают еще более чем в 130 странах мира. По данным МИД Китая, в этом году празднование Нового года по лунному календарю прошло почти в 400 городах по всему миру, например, во Львове и Санкт-Петербурге, где зажгли Ростральные колонны. Для китайцев Новый год по лунному календарю — праздник, который нужно обязательно встретить с семьей. В преддверии праздника сотни миллионов китайцев едут к своим родным. 14 февраля, по данным «Синьхуа», только железная дорога перевезла 8,8 миллиона пассажиров за один день.