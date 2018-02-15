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«Любовь к ребенку пересилила мое отношение к этому вопросу». Родители ЛГБТ-детей о жизни после каминг-аута
Родители ЛГБТ-детей рассказали о жизни после каминг-аута и о том, что любовь сильнее ненависти и предрассудков. Фильмы-интервью опубликовал в День всех влюбленных illuminator.info — проект для родителей о сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Фильмы сняты Ольгой Привольновой и Инной Омельченко — выпускницами Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Уварова.
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