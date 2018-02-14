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Спортсменам и болельщикам на Олимпиаде помешала погода Закрыт Олимпийский парк, соревнования переносят
В Олимпиаду-2018 в Южной Корее вмешалась погода. Из-за сильного ветра на другие дни были перенесены несколько соревнований в горнолыжном спорте, в том числе гигантский слалом у женщин и скоростной спуск у мужчин. В частности, в среду было решено перенести женский слалом на пятницу. Как пояснили организаторы, при столь сильных порывах ветра есть угроза безопасности спортсменов. Также в среду был закрыт Олимпийский парк в Канныне, где в среду объединенная сборная Южной и Северной Корей играла с Японией. Болельщиков, пришедших на хоккей, по громкой связи призывали как можно быстрее покинуть открытое пространство и зайти в здание.