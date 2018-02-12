шапито

Группа поддержки из КНДР болеет за своих спортсменов лучше всех. Но это не помогает

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12:19, 12 февраля 2018
На Олимпиаду в Пхенчхан приехала группа поддержки северокорейской сборной. Более 200 девушек, поддерживающие своих спортсменов на всех соревнованиях, стали местной достопримечательностью. Девушки в одинаковых костюмах синхронно двигаются и поют хором. К сожалению, поддержка болельщиц пока северокорейским спортсменам не помогает. Так, хоккеистки из объединенной сборной КНДР и Южной Кореи проиграли Швейцарии со счетом 0:8, а шорт-трекист из КНДР Чо Ун-сонг занял последнее место в квалификационном забеге.
шапито

Группа поддержки из КНДР болеет за своих спортсменов лучше всех. Но это не помогает

59 секунд
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