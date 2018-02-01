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Лорд попытался уволиться из-за опоздания в парламент Его не отпустили. Видео
Лорд Майкл Бейтс, занимающий пост заместителя министра по вопросам международного развития, опоздал на заседание верхней палаты парламента Великобритании. Бейтс должен был ответить на вопросы членов Палаты лордов, касающиеся работы правительства, но пришел почти на полчаса позже. Замминистра принес извинения и объявил, что немедленно подает в отставку. Премьер-министр Тереза Мэй принимать отставку Бейтса отказалась. В марте 2016 года Бейтс уже уходил из правительства — для похода из Буэнос-Айреса в Рио-де-Жанейро в рамках благотворительного проекта. Закончив поход, он вернулся в правительство и вновь занял пост замминистра.