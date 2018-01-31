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Суперлуние совпало с затмением и «голубой луной» Но Луна при этом красная! Видео
31 января можно одновременно наблюдать суперлуние, затмение и «голубую луну». Луна находится в одной из ближайших к Земле точек и выглядит больше и ярче, чем обычно. Жители Австралии, Азии, Европы и Северной Америки также могли наблюдать лунное затмение. В Сибири и на Дальнем Востоке затмение было полным, в европейской части России — частичным. 31 января — второе полнолуние за месяц (первое было 1 января). Такое явление называется «голубая луна». В Западном полушарии суперлуние, затмение и «голубая луна» предыдущий раз одновременно наблюдались 152 года назад.