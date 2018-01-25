Марго Робби ругается с судьей. Фрагмент фильма «Тоня против всех»

1 февраля начинается прокат фильма «Тоня против всех» — черной комедии, основанной на реальных событиях. Главная героиня, американская фигуристка Тоня Хардинг (Марго Робби), выигравшая чемпионат США по фигурному катанию в 1991 году. Позже Хардинг заказала нападение на свою соперницу Нэнси Керриган — фигуристке пытались сломать ногу.