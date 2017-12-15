Улюкаев приговорен к восьми годам колонии Бывшего министра взяли под стражу в зале суда. Видео

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Улюкаев, признанный виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, также должен будет выплатить штраф более чем в 130 миллионов рублей. После оглашения приговора Улюкаева, находившегося под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Бывший министр виновным себя не признает.