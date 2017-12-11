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Взлетающий самолет раскидал посылки по аэродрому на Камчатке. Видео «Почта России» заявила, что посылки не пострадали

Meduza
09:16, 11 декабря 2017

В селе Усть-Хайрюзово на Камчатке посылки сдуло воздушным потоком из турбины самолета, сообщает «Кам 24». В «Почте России» изданию рассказали, что отправления не пострадали. Посылки собрали, проверили, что они целы, и доставили в сортировочный центр. Экипаж самолета, доставившего посылки, по словам представителей «Почты России», грубо нарушил правила, не убедившись перед началом движения в том, что груз убрали с поля. По факту произошедшего начата служебная проверка.

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