Взлетающий самолет раскидал посылки по аэродрому на Камчатке. Видео «Почта России» заявила, что посылки не пострадали

В селе Усть-Хайрюзово на Камчатке посылки сдуло воздушным потоком из турбины самолета, сообщает «Кам 24». В «Почте России» изданию рассказали, что отправления не пострадали. Посылки собрали, проверили, что они целы, и доставили в сортировочный центр. Экипаж самолета, доставившего посылки, по словам представителей «Почты России», грубо нарушил правила, не убедившись перед началом движения в том, что груз убрали с поля. По факту произошедшего начата служебная проверка.