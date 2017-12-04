Новый флешмоб: перешагни через невидимую коробку (это не так-то просто!)

В начале декабря в твиттере начался флешмоб #invisiblebox («невидимая коробка»). Его участники делают вид, что ставят на землю воображаемую коробку, наступают на нее и перешагивают дальше. Трюк был известен среди танцоров еще несколько лет назад, но стал вирусным только после того, как его повторила Ариэль Оливар — чирлидер из Хьюстона. Оливар уверяет, что трюк с невидимой коробкой очень легко повторить, но, кажется, она немного лукавит.