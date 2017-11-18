Крестный ход сотрудников ГИБДД на опасном участке дороги в Краснодарском крае. Видео

В Краснодарском крае накануне Дня памяти жертв ДТП (отмечается в третье воскресенье ноября) прошел крестный ход с участием сотрудников ГИБДД. Его провели на 140-м километре дороги Р251, соединяющей Краснодар и город Темрюк на Таманском полуострове; в Кубанской митрополии назвали этот участок трассы «аварийным». В феврале большую часть Р251 сочли одной из самых опасных дорог Кубани; судя по публикациям в СМИ, крупные ДТП в районе Елизаветинской происходят несколько раз в год. В крестном ходе приняли участие около 200 человек, в том числе около 100 сотрудников ГИБДД.