шапито
Знаете, как выглядит радуга с большой высоты? Она круглая!
21 июля на канале строящегося в Санкт-Петербурге комплекса «Лахта-центр» (в нем будет расположена штаб-квартира «Газпрома») появилось видео с радугой, снятое с подъемного крана. И радуга с такой высоты выглядит круглой!
Здесь объясняется, что радуги обычно имеют форму окружности, но с земли мы видим только их половину. А вот пилотам самолетов доступен вид на полный круг.
Двойная круглая радуга!
И попытка влететь в нее.
Круглую радугу можно увидеть и просто с высокой точки. Это видео снято у Ниагарского водопада.
А это — над итальянским городом Мессина.