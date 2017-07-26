шапито

Знаете, как выглядит радуга с большой высоты? Она круглая!

Meduza
12:58, 26 июля 2017

21 июля на канале строящегося в Санкт-Петербурге комплекса «Лахта-центр» (в нем будет расположена штаб-квартира «Газпрома») появилось видео с радугой, снятое с подъемного крана. И радуга с такой высоты выглядит круглой!

Увидеть круглую радугу с небоскреба / Full circle Rainbow
Lakhta Center / Лахта Центр

Здесь объясняется, что радуги обычно имеют форму окружности, но с земли мы видим только их половину. А вот пилотам самолетов доступен вид на полный круг.

Full Circle Rainbow
tangolimalima

Двойная круглая радуга!

Double Rainbow Comes Full Circle During Air Plane Takeoff out of Boston
Sideview21

И попытка влететь в нее.

Flying through a Rainbow in an Airplane!
Ahmad Hodroj

Круглую радугу можно увидеть и просто с высокой точки. Это видео снято у Ниагарского водопада.

Perfect rainbow circle over Niagara Falls
southlakemotors

А это — над итальянским городом Мессина.

Drone Arcobaleno stretto di Messina — FULL Circle Rainbow 360 Degree
dex drone