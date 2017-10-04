истории
За что мы любим Яромира Ягра Это же лучший игрок НХЛ! Да-да, мы знаем, что там играют Макдэвид, Малкин и Кросби
Ура, Яромир Ягр остается с нами еще на сезон! Чешский хоккеист объявил о подписании контракта с «Калгари Флеймс». Ягру 45 лет, он обладатель огромного количества рекордов в НХЛ, но его держат в сильнейшей лиге не за них: Ягр действительно все еще хорошо играет в хоккей. И главное — умеет пошутить над собой. «Медуза» рассказывает, за что любит чешского нападающего.
Ягр был всегда
Когда Яромир Ягр первый раз вышел на лед в НХЛ (в 1990-м), нынешние хоккейные звезды еще не отправились в школу. Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину было пять, капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби — три, а главная молодая звезда лиги Коннор Макдэвид и вовсе еще не родился. Он появится на свет семью годами позже, когда Ягр уже выиграет два Кубка Стэнли и один раз возьмет «Арт Росс Трофи», вручаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.
В общем, представить хоккей без Ягра совершенно невозможно.
Ягр до сих пор в неплохой форме
В прошлом сезоне Яромир Ягр играл во «Флориде» и участвовал во всех 82 (!) матчах команды. Знаете, сколько хоккеистов «Флориды» набрали больше очков? Всего трое!
Чех, конечно, не может соревноваться в скорости с молодежью, зато он по-прежнему хорошо видит площадку, а уж обманывать голкиперов ему явно не привыкать — на его счету больше 1700 игр в НХЛ.
Ягр играл почти в 10 командах НХЛ — он подходит любой
«Питтсбург», «Вашингтон», «Нью-Йорк», «Филадельфия», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флорида», а теперь вот и «Калгари». Не во всех командах у Ягра получалось одинаково хорошо, но вообще-то ни в одном полноценном сезоне (больше 40 игр) он не забрасывал меньше 15 шайб и не отдавал меньше 25 передач. А в сезоне 2015/2016 в возрасте 44 лет он стал лучшим бомбардиром «Флориды».
Ягр — возможно, лучшее, что случалось с КХЛ
Когда Яромир Ягр в 2004 году пришел играть в «Авангард», пока в НХЛ был локаут (профсоюз игроков не мог договориться с лигой), это казалось просто счастливым случаем. Когда в 2008-м он подписал с омским клубом трехлетний контракт — было ощущение, что российский чемпионат выиграл в лотерею.
Ягр был первой иностранной суперзвездой, которая приехала в КХЛ — и, по сути, так и остался единственным. Он не приехал «доигрывать» и честно отработал трехлетний контракт в России. Здесь, как и везде, Ягр носил 68-й номер — в память о событиях в Чехословакии в 1968 году.
И главное: Ягр умеет пошутить над собой
Историй про Ягра за его карьеру скопилось немало, вот одна из самых показательных: в 2015 году с чеха потребовали выкуп за то, чтобы в сети не была опубликована его фотография в постели со словацкой моделью. Ягр платить отказался и, более того, сказал, что не против публикации снимка.
Ягр ведет задорный твиттер, в котором собственноручно изготавливает мемы с самим собой, шутит, что стал никому не нужен, и выкладывает фотографии кота с бутылкой текилы и пачкой денег — якобы кот доволен тем, что Ягр проведет еще один сезон в НХЛ. Мы тоже довольны.