За что мы любим Яромира Ягра Это же лучший игрок НХЛ! Да-да, мы знаем, что там играют Макдэвид, Малкин и Кросби

Ура, Яромир Ягр остается с нами еще на сезон! Чешский хоккеист объявил о подписании контракта с «Калгари Флеймс». Ягру 45 лет, он обладатель огромного количества рекордов в НХЛ, но его держат в сильнейшей лиге не за них: Ягр действительно все еще хорошо играет в хоккей. И главное — умеет пошутить над собой. «Медуза» рассказывает, за что любит чешского нападающего.