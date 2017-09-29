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Выходит второй сезон сериала «Оккупированные». Вот почему его надо смотреть Где еще увидишь, как Россия захватывает Норвегию?!
В Норвегии 29 сентября показывают первые две серии второго сезона Okupert («Оккупированные») — о том, как Россия при полной поддержке Евросоюза захватывает Норвегию. Первый сезон вышел в 2015-м, всего через год после присоединения Крыма к России, — так что не могло обойтись без резонанса. Если вам мало самого сюжета, «Медуза» напоминает, почему стоит смотреть самое дорогое телешоу в истории Норвегии.
У сериала очень необычный сюжет, а среди его продюсеров — Ю Несбё
Ю Несбё, автор детективов про Харри Холе, — самый продаваемый норвежский писатель. В каком-то смысле «Оккупированные» — тоже детектив, но вопрос «кто совершил преступление?» там играет далеко не главную роль.
Сюжет вкратце таков. К власти в Норвегии пришла партия зеленых. Она решила отказаться от добычи нефти. Это не устраивает Евросоюз, который зависит от поставок из Норвегии. С санкции ЕС (Норвегия в него не входит) Россия вторгается в соседнюю страну и «мирно» принуждает норвежцев возобновить добычу. Ограниченный контингент остается на территории королевства, чтобы следить за добычей — и чтобы удостовериться, что в Норвегии не обижают россиян.
Где вы видели, чтобы страна снимала вымышленный сериал о том, как ее оккупирует сосед? Легко усмотреть в этом какой-то специфический скандинавский мазохизм, но на самом деле телешоу ставит перед зрителем содержательные нравственные вопросы. Можно ли совершать преступления против оккупантов? Нужно ли геройствовать и идти на бессмысленные жертвы?
Из сериала можно понять, какой Россию видят ее соседи. И это сложнее, чем «водка, медведи, балалайка»
Хотя первые наброски сценария были сделаны еще в 2008-м, невозможно думать о происходящем в сериале вне контекста украинского кризиса и войны в Сирии. В первом сезоне российские дипломаты и сотрудники спецслужб были вежливыми, но жесткими — при этом раз за разом оказывались куда профессиональнее норвежцев. Россияне в сериале разговаривают с позиции силы и, по всей видимости, должны вызывать у зрителей животный страх: они мощнее, они все про вас знают, они не рефлексируют, они не живут, а выполняют задачу.
Сериал — это размышление о хрупкости демократии
Один из центральных персонажей сериала — премьер-министр Норвегии, которого играет Хенрик Местад. Это далеко не героическая роль: то премьер-министра похищают, то приставляют к его виску дуло пистолета, то вынуждают согласиться на оккупацию. Местад играет сомневающегося в себе и собственных решениях политика, который не годится на роль спасителя нации.
Может ли он возглавить антироссийское движение? Имеет ли право не помогать оккупантам, хотя обещал это делать? За что бороться в такой ситуации — за то, чтобы остаться независимым государством, или пытаться минимизировать количество жертв? Наконец, можно ли восстанавливать демократию недемократическими методами?
В «Оккупированных» отличные актеры
Имена Хенрика Местада, Рагнхильд Гудбрандсен или Веслемёя Мёркрида, пожалуй, ничего нам не говорят. Они, в общем, и самим норвежцам ничего не говорят — у доброй половины актеров даже нет страниц в «Википедии». И все же кастинг превосходен, и даже русские в сериале вполне правдоподобны.
Ну и, конечно, Ингеборга Дапкунайте, которая играет посла России в Норвегии. Есть в ней тут что-то и от Владимира Путина, и от Сергея Лаврова, и от среднестатистического сотрудника российского посольства, и от простой русской женщины, которая не хочет войны — но еще больше не хочет начальственного гнева.
Скоро об этом сериале вы услышите в новостях
Еще до выхода первой части сериала о нем уже высказалось российское посольство в Норвегии: «Оккупированные» якобы «запугивают норвежских телезрителей несуществующей угрозой с Востока» и портят отношения между странами на фоне 70-летия победы во Второй мировой.
Если во втором сезоне вымышленная Россия продолжит издеваться над вымышленной Норвегией, невымышленная Россия наверняка не смолчит.