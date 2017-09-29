Выходит второй сезон сериала «Оккупированные». Вот почему его надо смотреть Где еще увидишь, как Россия захватывает Норвегию?!

Хотя первые наброски сценария были сделаны еще в 2008-м, невозможно думать о происходящем в сериале вне контекста украинского кризиса и войны в Сирии. В первом сезоне российские дипломаты и сотрудники спецслужб были вежливыми, но жесткими — при этом раз за разом оказывались куда профессиональнее норвежцев. Россияне в сериале разговаривают с позиции силы и, по всей видимости, должны вызывать у зрителей животный страх: они мощнее, они все про вас знают, они не рефлексируют, они не живут, а выполняют задачу.