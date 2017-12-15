шапито
Вокруг шум: Восьмой эпизод «Звездных войн» (никаких спойлеров!)
Наконец вышел восьмой эпизод «Звездных войн» — «Последние джедаи». Как всегда, выход картины сопровождался активной рекламной кампанией, но и фанаты не оставались в стороне. Они писали музыку, создавали приложения и обустраивали дома в стиле «Звездных войн». К тому же мы узнали, что восьмой эпизод покажут на МКС, а в фильме есть отсылка к собаке Кэрри Фишер. Об этом и другом — в подборке «Медузы». Никаких спойлеров!
Восьмой эпизод покажут в космосе
В NASA рассказали, что экипаж МКС увидит «Последних джедаев» прямо на станции — правда, неизвестно, когда именно.
«Обычно [астронавты] получают фильмы в виде цифровых файлов и проигрывают их на ноутбуке или обычном проекторе, который находится на станции», — рассказал представитель NASA Дэн Хуот.
Герои «Звездных войн» на обложках музыкальных альбомов
Британский дизайнер Стивен Лир переделывает известные музыкальные обложки так, чтобы их героями становились персонажи «Звездных войн» — Рей, Люк, По, Кайло Рен и остальные.
Световой меч из листка бумаги
Разработчик Харт Вулери показал демоверсию мобильного приложения, которое в режиме реального времени превращает свернутый в трубочку листок бумаги в световой меч. Само приложение пока недоступно.
Бульдог Кэрри Фишер в «Последних джедаях»
В декабре 2016 года умерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая Лею Органу. У Фишер остался пес по имени Гэри, который ведет очень милый инстаграм.
Фанаты заметили в трейлере «Последних джедаев» существо, похожее на Гэри, — и режиссер фильма Райан Джонсон подтвердил, что это отсылка к собаке Фишер.
Уничтожение лего-модели «Звездного разрушителя»
Модель на три тысячи деталей разогнали до 107 километров в час и направили в стену. И сняли в слоу-мо, как она разлетается на кусочки.
Герои «Звездных войн» в дополненной реальности
Google добавила в камеру своих телефонов Pixel стикеры с героями киносаги. Правда, в трейлере все выглядит чересчур эпично.
В реальности стикеры выглядят так:
Порги в «Яндекс.Такси»
Свою акцию к выходу восьмого эпизода «Звездных войн» запустило «Яндекс.Такси» — в Москве, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске у пассажиров есть шанс попасть в такси, оформленные в стиле киносаги.
«Яндекс.Таски» рассказывает, что машины будут «с дополненной реальностью и персонажами космической саги». Пассажирам в пути предлагают сфотографироваться с поргами на специальный планшет. Правда, фотографии чаще всего получаются не очень.
Рождественские декорации
Жители США уже начали украшать дома к Рождеству. Но Мэтт Джонсон из Сан-Антонио решил устроить на фасаде дома своего друга настоящее световое шоу. В качестве саундтрека — дабстеп-версия Имперского марша.
BB-8 встретился с принцами
Принц Гарри и принц Уильям пришли на премьеру «Звездных войн» — и на красной дорожке к ним подъехал главный дроид новой трилогии.
Звезды в «Последних джедаях»
Уильям и Гарри, кстати, снялись в восьмом эпизоде — в роли штурмовиков. Еще одного штурмовика сыграл Том Харди.
В «Последних джедаях» также снялись Джозеф Гордон-Левитт, Ноа Сеганн и солист группы Take That Гэри Барлоу.
Персонажи киносаги поют «MMMBop»
На шоу Джимми Фэллона персонажей «Звездных войн» «заставили» исполнить фрагмент трека группы Hanson.
Вот оригинальная песня:
Низкобюджетный трейлер «Последних джедаев»
Популярный жанр «повторим ваш трейлер из подручных материалов» не обошел и восьмой эпизод.
Игрушечные порги исполняют тему из киносаги
Музыкальный номер! Берем игрушечного порга, записываем его звуки, смешиваем — и получаем самую знаменитую мелодию далекой-далекой галактики.
Нецензурные «Звездные войны»
В шоу Джимми Киммела есть традиционная рубрика, в которой «запикивают» совершенно невинные слова — но из-за этой цензуры кажется, что звучит что-то страшно неприличное. Даже когда речь о «Звездных войнах».