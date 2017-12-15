Вокруг шум: Восьмой эпизод «Звездных войн» (никаких спойлеров!)

Наконец вышел восьмой эпизод «Звездных войн» — «Последние джедаи». Как всегда, выход картины сопровождался активной рекламной кампанией, но и фанаты не оставались в стороне. Они писали музыку, создавали приложения и обустраивали дома в стиле «Звездных войн». К тому же мы узнали, что восьмой эпизод покажут на МКС, а в фильме есть отсылка к собаке Кэрри Фишер. Об этом и другом — в подборке «Медузы». Никаких спойлеров!