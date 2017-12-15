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Вокруг шум: Восьмой эпизод «Звездных войн» (никаких спойлеров!)

Meduza
15:58, 15 декабря 2017

Наконец вышел восьмой эпизод «Звездных войн» — «Последние джедаи». Как всегда, выход картины сопровождался активной рекламной кампанией, но и фанаты не оставались в стороне. Они писали музыку, создавали приложения и обустраивали дома в стиле «Звездных войн». К тому же мы узнали, что восьмой эпизод покажут на МКС, а в фильме есть отсылка к собаке Кэрри Фишер. Об этом и другом — в подборке «Медузы». Никаких спойлеров!

Восьмой эпизод покажут в космосе

В NASA рассказали, что экипаж МКС увидит «Последних джедаев» прямо на станции — правда, неизвестно, когда именно.

«Обычно [астронавты] получают фильмы в виде цифровых файлов и проигрывают их на ноутбуке или обычном проекторе, который находится на станции», — рассказал представитель NASA Дэн Хуот.

«Источники из Disney и NASA подтвердили мне, что экипаж МКС посмотрит „Последних джедаев“»

Герои «Звездных войн» на обложках музыкальных альбомов

Британский дизайнер Стивен Лир переделывает известные музыкальные обложки так, чтобы их героями становились персонажи «Звездных войн» — Рей, Люк, По, Кайло Рен и остальные.

Опубликовано Whythelongplayface 13 декабря 2017 г.
Опубликовано Whythelongplayface 13 декабря 2017 г.
Опубликовано Whythelongplayface 13 декабря 2017 г.
Опубликовано Whythelongplayface 13 декабря 2017 г.
Опубликовано Whythelongplayface 13 декабря 2017 г.

Световой меч из листка бумаги

Разработчик Харт Вулери показал демоверсию мобильного приложения, которое в режиме реального времени превращает свернутый в трубочку листок бумаги в световой меч. Само приложение пока недоступно.

InstaSaber Demo (fixed aspect ratio)
2020CV

Бульдог Кэрри Фишер в «Последних джедаях»

В декабре 2016 года умерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая Лею Органу. У Фишер остался пес по имени Гэри, который ведет очень милый инстаграм.

Фанаты заметили в трейлере «Последних джедаев» существо, похожее на Гэри, — и режиссер фильма Райан Джонсон подтвердил, что это отсылка к собаке Фишер.

«Райан, можете ли вы подтвердить, что это милое существо — это Гэри?»
«Да! Ух ты, какой зоркий глаз»

Уничтожение лего-модели «Звездного разрушителя»

Модель на три тысячи деталей разогнали до 107 километров в час и направили в стену. И сняли в слоу-мо, как она разлетается на кусочки.

[ROCKET POWERED] LEGO Star Wars Super Star Destroyer! — (67 MPH)
David Windestal

Герои «Звездных войн» в дополненной реальности

Google добавила в камеру своих телефонов Pixel стикеры с героями киносаги. Правда, в трейлере все выглядит чересчур эпично.

Google Pixel 2 | The Last Jedi AR Stickers
Made by Google

В реальности стикеры выглядят так:

Порги в «Яндекс.Такси»

Свою акцию к выходу восьмого эпизода «Звездных войн» запустило «Яндекс.Такси» — в Москве, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске у пассажиров есть шанс попасть в такси, оформленные в стиле киносаги.

«Яндекс.Таски» рассказывает, что машины будут «с дополненной реальностью и персонажами космической саги». Пассажирам в пути предлагают сфотографироваться с поргами на специальный планшет. Правда, фотографии чаще всего получаются не очень.

#молодчеки

Опубликовано Яндекс.Такси 14 декабря 2017 г.

Рождественские декорации

Жители США уже начали украшать дома к Рождеству. Но Мэтт Джонсон из Сан-Антонио решил устроить на фасаде дома своего друга настоящее световое шоу. В качестве саундтрека — дабстеп-версия Имперского марша.

2017 Star Wars Christmas Light Show — A Dubstep EDM Remix of Darth Vaderʼs Imperial March
Matt Johnson

BB-8 встретился с принцами

Принц Гарри и принц Уильям пришли на премьеру «Звездных войн» — и на красной дорожке к ним подъехал главный дроид новой трилогии.

Звезды в «Последних джедаях»

Уильям и Гарри, кстати, снялись в восьмом эпизоде — в роли штурмовиков. Еще одного штурмовика сыграл Том Харди.

В «Последних джедаях» также снялись Джозеф Гордон-Левитт, Ноа Сеганн и солист группы Take That Гэри Барлоу.

Персонажи киносаги поют «MMMBop»

На шоу Джимми Фэллона персонажей «Звездных войн» «заставили» исполнить фрагмент трека группы Hanson.

Star Wars Characters Sing «MMMBop»
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Вот оригинальная песня:

Hanson — MMMBop
HansonVEVO

Низкобюджетный трейлер «Последних джедаев»

Популярный жанр «повторим ваш трейлер из подручных материалов» не обошел и восьмой эпизод.

Star Wars: The Last Jedi trailer sweded
Dumb Drum

Игрушечные порги исполняют тему из киносаги

Музыкальный номер! Берем игрушечного порга, записываем его звуки, смешиваем — и получаем самую знаменитую мелодию далекой-далекой галактики.

Star Wars Theme Song Made ENTIRELY Out of Porg Sounds!!!
Volpe Music

Нецензурные «Звездные войны»

В шоу Джимми Киммела есть традиционная рубрика, в которой «запикивают» совершенно невинные слова — но из-за этой цензуры кажется, что звучит что-то страшно неприличное. Даже когда речь о «Звездных войнах».

Unnecessary Censorship — Star Wars Edition
Jimmy Kimmel Live

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