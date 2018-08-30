Вокруг шум: 25 лет «Могучим рейнджерам» Взбесившаяся коляска, помада-монстр, Черный Динорейнджер и другие приметы самого дикого сериала нашего детства

У «Могучих рейнджеров» было больше двадцати сезонов (сериал идет до сих пор!), и некоторые из них радикально выделялись. Где-то Землю спасают рейнджеры с другой планеты, где-то они перемещаются во времени, а где-то их Мегазорды выглядят как автомобили, а не животные.