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Вокруг шум: 25 лет «Могучим рейнджерам» Взбесившаяся коляска, помада-монстр, Черный Динорейнджер и другие приметы самого дикого сериала нашего детства
Детскому сериалу про супергероев «Могучие рейнджеры» исполнилось 25 лет — в конце августа 1993 года вышел его первый эпизод. «Медуза» изучила, как отмечался юбилей одного из самых безумных телешоу 1990-х.
Лучшие эпизоды оригинальных «Могучих рейнджеров»
Издание IGN составило список 25 лучших эпизодов трех оригинальных сезонов сериала, выходивших с 1993 по 1996-й годы. На первом месте оказалось начало второго сезона «Могучих рейнджеров», разбитое на три отдельных серии.
В них зрителей познакомили с лордом Зеддом — новым главным злодеем, которому предстояло противостоять рейнджерам, а также с новыми Зордами, гигантскими роботами, которыми управляют главные герои.
Что стало с первыми Рейнджерами
Телеканал WCMH-TV изучил, что случилось с актерами, игравшими первых могучих рейнджеров. Из этого материала можно узнать, что Красный Рейнджер 16 лет отработал фельдшером в пожарной службе, а затем начал путешествовать по США и встречаться с фанатами, Черный Рейнджер продолжил сниматься в сериалах, а Розовый Рейнджер успешно занимается музыкой.
Все сериалы про рейнджеров
У «Могучих рейнджеров» было больше двадцати сезонов (сериал идет до сих пор!), и некоторые из них радикально выделялись. Где-то Землю спасают рейнджеры с другой планеты, где-то они перемещаются во времени, а где-то их Мегазорды выглядят как автомобили, а не животные.
Редактор издания CNET Майк Соррентино, большой фанат киносерии, взялся объяснить своему бывшему коллеге Люку Ланкастеру, чем каждый из сезонов отличался от других. Например, о «Могучих рейнджерах в космосе» Соррентино рассказывает так: «Пытаясь спасти схваченного Зордона, оставшиеся рейнджеры взломали космический шаттл и использовали его для спасательной операции. Они оказались на Астро Мегакорабле, где встретили Красного Космического Рейнджера, который дал команде новые рейнджерские способности. Оставшееся время они защищали Землю. В целом этот сезон заканчивает историю могучих рейнджеров, начавшуюся в 1993 году. В финале (спойлер 20-летней давности!) Зордон пожертвовал собой, чтобы спасти Вселенную. Да, Зордон мертв».
И так — про каждый сезон!
Все образы Томми Оливера
Томми Оливер — самый крутой рейнджер. Сначала он был Зеленым Рейнджером, но по ходу развития сериала примерял себе разные образы: от Белого Рейнджера до Черного Динорейнджера.
Издание GameSpot составило рейтинг образов Томми Оливера. Лучшим, естественно, стал оригинальный Зеленый Рейнджер — хотя изначально он и был злодеем.
Зеленый рейнджер вернулся
В специальной серии «Могучих рейнджеров», вышедшей 28 августа — в день 25-летия франшизы, — появился Томми Оливер. Причем его роль снова исполнил Джейсон Дэвид Франк.
В этой серии Томми вступает в схватку со своим двойником-роботом. Чтобы побороть его, Томми использует устройство, позволяющее ему перевоплощаться во все рейнджер-формы.
Самые странные монстры
Еще один топ от GameSpot — на этот раз посвященный 19 самым необычным монстрам из оригинальных «Могучих рейнджеров». Ожившая кирпичная стена? Свиная голова с ножками и в римском шлеме? Живой кошелек? Помада-монстр? От всего этого Землю защищали рейнджеры!
Самые странные вещи, которые происходили с рейнджерами
Издание IndieWire вспоминает все самое безумное из 25-летней истории «Могучих рейнджеров». Например, что:
- рейнджеры гонялись за взбесившейся детской коляской;
- рейнджеров запекали в огромную пиццу;
- рейнджеров превращали в шимпанзе;
- Томми пинал тираннозавра по морде;
- рейнджеры встречались с Черепашками-ниндзя.