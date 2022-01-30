Влади против пыток, «Диктофон» в Крыму и The Beatles на крыше «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: политическое заявление лидера «Касты», дискотека от датской певицы Мо и английского дуэта Two Shell, а также великий битловский «Концерт на крыше».
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The Beatles «Donʼt Let Me Down»
Если до своего выхода и могла казаться авантюрой затея с фильмом Питера Джексона о финальном альбоме The Beatles, то теперь же совершенно непонятно, почему все это великолепие полвека пролежало скрытым на полке. А «Концерт на крыше», наконец-то увиденный и услышанный широкой публикой от первой до последней секунды, так и вообще сейчас представляется одним из легендарнейших живых выступлений в истории.
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«Диктофон» и Terelya «Ночь»
Ялта, море, горы, курортный роман — в таком романтическом антураже даже лозунг «Крым наш», внезапно всплывающий в финале песни, способен полностью утратить свой политический смысл.
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The Smile «The Smoke»
Самая горячая супергруппа сезона — Том Йорк, Джонни Гринвуд и барабанщик Sons of Kemet Том Скиннер — вероятно, окажется реинкарнацией ранних Radiohead. Ну а нам другого и не надо!
MØ «New Moon»
Средневековая дискотека в рыцарских доспехах под сенью новой луны (но не апреля), нависающей тяжелым грузом на плечах.
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Warpaint «Champion»
Тягучий грув и легкий морок от замечательного женского инди-квартета из Лос-Анджелеса. Как в песне и заявлено, в своем деле они все еще чемпионки!
Toro y Moi «Magazine»
Прекрасный интроверт на пути в гастроном. Мастер чиллвейва Чезвик Бандик летящей походкой движется к своей седьмой пластинке «Mahal», которая появится аккурат к маю.
Two Shell «Home»
Мультяшный брейкбит от перспективного лондонского дуэта. Раньше распространялся только подпольно на танцполах и виниле, но теперь, хвала богам, доступен и в цифре.
Lek «Feeld»
Солист отличной питерской инди-группы «Увула» Алексей Августовский устраивает сольный заплыв в синтипоп, вдохновляясь главным автором Depeche Mode Мартином Гором. Целиком альбом «1000 i 1 razbitoe serdtse» выйдет уже через неделю.
«Папин Олимпос» и Znanulka «Давай попробуем»
«Отключим все и убежим за облака». Гимн молодости, которая все простит.
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