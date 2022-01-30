Перейти к материалам
Кнопка поддержки
шапито

Влади против пыток, «Диктофон» в Крыму и The Beatles на крыше «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: политическое заявление лидера «Касты», дискотека от датской певицы Мо и английского дуэта Two Shell, а также великий битловский «Концерт на крыше».

Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.

Влади и Комитет против пыток «Статья, которой нет»

Тяжелый, неудобный и неприятный, но как никогда важный для нынешней России манифест. Спасибо авторам за силы и мужество не молчать и бороться.

Читайте также

Статья, которой нет. Это материал без текста — о том, чего не хватает в российском УК Пытки в России стали обычным явлением. Вот что мы можем с этим сделать

Читайте также

Статья, которой нет. Это материал без текста — о том, чего не хватает в российском УК Пытки в России стали обычным явлением. Вот что мы можем с этим сделать

The Beatles «Donʼt Let Me Down»

Если до своего выхода и могла казаться авантюрой затея с фильмом Питера Джексона о финальном альбоме The Beatles, то теперь же совершенно непонятно, почему все это великолепие полвека пролежало скрытым на полке. А «Концерт на крыше», наконец-то увиденный и услышанный широкой публикой от первой до последней секунды, так и вообще сейчас представляется одним из легендарнейших живых выступлений в истории. 

Слушать альбом «Get Back — The Rooftop Performance» целиком: все платформы

Читайте также

«Диктофон» и Terelya «Ночь»

Ялта, море, горы, курортный роман — в таком романтическом антураже даже лозунг «Крым наш», внезапно всплывающий в финале песни, способен полностью утратить свой политический смысл.

Слушать сингл «Музыка для секса» целиком: все платформы

The Smile «The Smoke»

Самая горячая супергруппа сезона — Том Йорк, Джонни Гринвуд и барабанщик Sons of Kemet Том Скиннер — вероятно, окажется реинкарнацией ранних Radiohead. Ну а нам другого и не надо!

MØ «New Moon»

Средневековая дискотека в рыцарских доспехах под сенью новой луны (но не апреля), нависающей тяжелым грузом на плечах. 

Слушать альбом «Motordrome» целиком: все платформы

Warpaint «Champion»

Тягучий грув и легкий морок от замечательного женского инди-квартета из Лос-Анджелеса. Как в песне и заявлено, в своем деле они все еще чемпионки! 

Toro y Moi «Magazine»

Прекрасный интроверт на пути в гастроном. Мастер чиллвейва Чезвик Бандик летящей походкой движется к своей седьмой пластинке «Mahal», которая появится аккурат к маю.

Two Shell «Home»

Мультяшный брейкбит от перспективного лондонского дуэта. Раньше распространялся только подпольно на танцполах и виниле, но теперь, хвала богам, доступен и в цифре.

Lek «Feeld»

Солист отличной питерской инди-группы «Увула» Алексей Августовский устраивает сольный заплыв в синтипоп, вдохновляясь главным автором Depeche Mode Мартином Гором. Целиком альбом «1000 i 1 razbitoe serdtse» выйдет уже через неделю.

«Папин Олимпос» и Znanulka «Давай попробуем»

«Отключим все и убежим за облака». Гимн молодости, которая все простит. 

Слушать мини-альбом «Популярность, алкоголизм, смерть» целиком: все платформы

Подпишитесь на плейлисты «Медузы»

Apple Music

Spotify

«Яндекс.Музыка»

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка

Да!

Александр Филимонов

Реклама