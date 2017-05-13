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Вирус-вымогатель заблокировал вывоз мусора в Омске Реакция соцсетей на главную хакерскую атаку весны

Атака вируса-вымогателя на десятки тысяч компьютеров по всему миру стала самым заметным инцидентом с участием хакеров за последние месяцы: заражены оказались не только простые пользователи, но и больницы, полицейские участки и отделения «Мегафона». Вирус, поразив компьютер, шифрует данные на нем и требует от жертвы выкуп — поэтому его и называют вирусом-вымогателем. Пользователи соцсетей стали придумывать, какие еще учреждения мог заразить такой вирус и к каким последствиям это могло бы привести.