Великобритания готовится к коронации Карла III. Он проедет по Лондону на пятиметровой карете с кондиционером, а потом пересядет в карету побольше (но неудобную) Вот как будет устроена церемония (бонус: оцените коронационный эмодзи)
Король проследует по маршруту втрое короче того, который был при коронации Елизаветы II
Церемония коронации Карла III получила кодовое название «Золотая держава». Утром 6 мая Карл и его супруга Камилла (после коронации она получит титул королевы-консорта) отправятся из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство в сопровождении королевской конницы. Согласно опубликованному маршруту, они проедут вдоль Сент-Джеймсского парка, пройдут через Арку Адмиралтейства и направятся от Трафальгарской площади в сторону Вестминстерского аббатства. Этот маршрут более чем втрое короче того, которым в 1953 году проследовала во время коронации Елизавета II (около двух километров против семи). Вот сравнение этих маршрутов.
Карл III поедет на карете с кондиционером и электрическими стеклоподъемниками
Из Букингемского дворца король поедет на карете Diamond Jubilee («Бриллиантовый юбилей»), которую изначально готовили к празднованию 80-летия Елизаветы II в 2006 году. Однако на ее создание ушло так много времени, что в итоге карету впервые использовали только в 2014-м. Свое название она получила в честь 60-летия вступления королевы на престол, которое отмечалось в 2012 году.
Карета длиной больше пяти метров оснащена кондиционером, гидравлической подвеской и электрическими стеклоподъемниками. Позолоченная корона на крыше кареты вырезана из фрагмента линейного корабля «Виктори», принимавшего участие во многих сражениях, в том числе в Трафальгарской битве. На его мостике находился адмирал Горацио Нельсон, получивший в битве смертельное ранение.
На церемонии ожидаются две тысячи гостей
Церемониальная служба начнется в Вестминстерском аббатстве в 11 часов утра. Проведет ее архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На приглашениях, которые разослали гостям, художник Эндрю Джеймисон изобразил зеленого человека — популярный мотив в средневековом искусстве, символизирующий начало нового цикла, возрождения и прихода весны.
Ожидается, что на церемонии будут присутствовать больше двух тысяч человек. Но это намного меньше, чем во время коронации Елизаветы II. Тогда в аббатстве были установлены многоуровневые сиденья, которые позволили присутствовать на церемонии более чем восьми тысячам гостей.
Мы увидим Ложку для коронации. Ей почти 700 лет
Для церемонии из Лондонского Тауэра возьмут королевские регалии, которые там хранятся. Это Посох святого Эдуарда (его воссоздали в 1660 году) и Ложка для коронации, которая впервые упоминалась в хрониках в 1349 году. Ее используют в таких церемониях с 1603 года, когда королем Англии был провозглашен Яков I.
Потом король пересядет в карету побольше — длиной девять метров (но неудобную)
После коронации Карл III и Камилла отправятся торжественной процессией обратно в Букингемский дворец. В ней примут участие военные из всех стран Содружества наций. Король и королева-консорт поедут на позолоченной карете Gold State, изготовленной в середине XVIII века. Эта карета длиной почти в девять метров использовалась при каждой коронации британских монархов, начиная с Вильгельма IV (он занимал трон с 1830 по 1837 годы).
Королева Елизавета II описывала поездку на этой карете как «ужасную и неудобную», пишет The Telegraph. Примерно так же о карете отзывались короли Вильгельм IV и Георг IV, а также королева Виктория — все они считали церемониальную карету непригодной для путешествий, отмечает The Washington Post.
Из-за большого веса карета, запряженная восьмеркой лошадей, движется со скоростью пешехода, а из-за того, что она подвешена на ремнях, ее очень сильно качает в пути. Мастер-реставратор Мартин Оутс, который также будет участвовать в процессии, сравнил карету со старым галеоном: «В то время как другие транспортные средства движутся вперед и назад, она также движется из стороны в сторону».
Наконец, будет салют
По возвращении короля в Букингемский дворец состоится королевский салют — его готовят солдаты вооруженных сил Великобритании и Содружества наций. Потом король и королева-консорт в сопровождении членов монаршей семьи выйдут на балкон. На этом торжества завершатся.
Бонус: коронационный эмодзи
Это Корона святого Эдуарда — именно ее надела Елизавета II во время своей коронации в 1953 году. Эту же корону наденет Карл III.
В 2022 году по случаю королевских торжеств придумали другой эмодзи — это улыбающийся корги с Короной святого Эдуарда. Тогда в Великобритании отмечали 70-летие правления королевы Елизаветы II.
Фото на обложке: Jens Büttner / dpa / Scanpix / LETA