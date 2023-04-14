Великобритания готовится к коронации Карла III. Он проедет по Лондону на пятиметровой карете с кондиционером, а потом пересядет в карету побольше (но неудобную) Вот как будет устроена церемония (бонус: оцените коронационный эмодзи)

Потом король пересядет в карету побольше — длиной девять метров (но неудобную)

После коронации Карл III и Камилла отправятся торжественной процессией обратно в Букингемский дворец. В ней примут участие военные из всех стран Содружества наций. Король и королева-консорт поедут на позолоченной карете Gold State, изготовленной в середине XVIII века. Эта карета длиной почти в девять метров использовалась при каждой коронации британских монархов, начиная с Вильгельма IV (он занимал трон с 1830 по 1837 годы).

Королева Елизавета II описывала поездку на этой карете как «ужасную и неудобную», пишет The Telegraph. Примерно так же о карете отзывались короли Вильгельм IV и Георг IV, а также королева Виктория — все они считали церемониальную карету непригодной для путешествий, отмечает The Washington Post.

Из-за большого веса карета, запряженная восьмеркой лошадей, движется со скоростью пешехода, а из-за того, что она подвешена на ремнях, ее очень сильно качает в пути. Мастер-реставратор Мартин Оутс, который также будет участвовать в процессии, сравнил карету со старым галеоном: «В то время как другие транспортные средства движутся вперед и назад, она также движется из стороны в сторону».