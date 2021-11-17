шапито

«Ваша задача — переложить шпроты на тарелочку» Эксперт по этикету объяснила, как «высокорангово» есть шпроты и перелезать через забор. Мы все делали неправильно!

Источник: Meduza

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Блогер Элеонора Грац называет себя экспертом «в области этикета и невербального общения». В тиктоке она бесплатно раздает советы обо всем на свете. Оказывается, нельзя просто взять вилку и съесть желаемое количество шпрот. Нет-нет! Это нужно сделать так, чтобы окружающие поняли: вы едите шпроты или, допустим, быстрозавариваемую лапшу со всей возможной «высокоранговостью», всегда и везде транслируя манеры и социальный статус. Вот советы, которые, признаемся, нас особенно впечатлили!