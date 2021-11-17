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«Медуза», я с тобой
шапито

«Ваша задача — переложить шпроты на тарелочку» Эксперт по этикету объяснила, как «высокорангово» есть шпроты и перелезать через забор. Мы все делали неправильно!

Источник: Meduza

Блогер Элеонора Грац называет себя экспертом «в области этикета и невербального общения». В тиктоке она бесплатно раздает советы обо всем на свете. Оказывается, нельзя просто взять вилку и съесть желаемое количество шпрот. Нет-нет! Это нужно сделать так, чтобы окружающие поняли: вы едите шпроты или, допустим, быстрозавариваемую лапшу со всей возможной «высокоранговостью», всегда и везде транслируя манеры и социальный статус. Вот советы, которые, признаемся, нас особенно впечатлили!

Как высокорангово есть шпроты

ЭТИКЕТ⚜️МАНЕРЫ от ГРАЦ

Как неправильно подниматься по лестнице

ЭТИКЕТ⚜️МАНЕРЫ от ГРАЦ

Как высокорангово перелезать через забор

ЭТИКЕТ⚜️МАНЕРЫ от ГРАЦ

Как НЕ НУЖНО есть пельмени

ЭТИКЕТ⚜️МАНЕРЫ от ГРАЦ

Что делать, если упала вилка

ЭТИКЕТ⚜️МАНЕРЫ от ГРАЦ

Как садиться на низкий диван

Закрась ❤ #кинетика#уроквтикток#будьнавысоте
ЭТИКЕТ⚜️МАНЕРЫ от ГРАЦ

Как высокорангово набирать яблоки в целлофановый пакет

ЭТИКЕТ⚜️МАНЕРЫ от ГРАЦ

Ну и самое главное: как есть высокоранговую лапшу

ЭТИКЕТ⚜️МАНЕРЫ от ГРАЦ

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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