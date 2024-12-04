Трамп «взорвет» доллар, электрокары станут дешевле бензиновых машин, стихийное бедствие впервые обанкротит крупную страховую компанию «Шокирующие прогнозы» Saxo Bank на 2025 год

Трамп 2.0 «взрывает» доллар

Если Трамп 1.0 стал подготовительным актом деглобализации, то Трамп 2.0 становится главным событием со всеми его последствиями для доллара США. Новая администрация Трампа в 2025 году пересматривает всю природу отношений США с миром, вводя огромные тарифы на импорт и сокращая дефицит бюджета. На этом фоне криптовалютный рынок увеличивается в четыре раза до более 10 триллионов долларов, американский доллар падает на 20% по отношению к остальным валютам и на 30% к золоту. Экономика США восстанавливается, зарплаты следуют за товарной инфляцией, поскольку производственные ресурсы возвращаются в США. Американские экспортеры в выигрыше.