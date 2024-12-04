Трамп «взорвет» доллар, электрокары станут дешевле бензиновых машин, стихийное бедствие впервые обанкротит крупную страховую компанию «Шокирующие прогнозы» Saxo Bank на 2025 год
Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2025 год — список из восьми «возмутительных предсказаний», которые, по мнению аналитиков, маловероятны, но могут оказать значительное влияние на финансовые рынки. Это уже 22-й ежегодный прогноз от Saxo Bank. Рассказываем о самых примечательных предсказаниях.
Трамп 2.0 «взрывает» доллар
Если Трамп 1.0 стал подготовительным актом деглобализации, то Трамп 2.0 становится главным событием со всеми его последствиями для доллара США. Новая администрация Трампа в 2025 году пересматривает всю природу отношений США с миром, вводя огромные тарифы на импорт и сокращая дефицит бюджета. На этом фоне криптовалютный рынок увеличивается в четыре раза до более 10 триллионов долларов, американский доллар падает на 20% по отношению к остальным валютам и на 30% к золоту. Экономика США восстанавливается, зарплаты следуют за товарной инфляцией, поскольку производственные ресурсы возвращаются в США. Американские экспортеры в выигрыше.
Первое напечатанное человеческое сердце открывает новую эру долголетия
Исследователи создают полностью функциональное человеческое сердце, используя передовую технологию 3D-биопечати. Это открытие позволяет увеличить продолжительность жизни человека, поскольку люди начинают менять поврежденные органы на изготовленные на заказ. Появляются возможности для инноваций в области биопечати других сложных органов. Успех биопечати повышает спрос на биотехнологии и 3D-печать, стартапы в этой сфере стремительно готовятся к IPO, индустрия здравоохранения меняется, результаты лечения улучшаются, экономика значительно растет.
Бум электрокаров уничтожает ОПЕК
Во всем мире вслед за Китаем наращивают мощности производства электрокаров. За счет снижения стоимости аккумуляторов электрокары становятся дешевле своих бензиновых аналогов. На 2025 год приходится пик потребления нефти, две трети сырья превращается в бензин или дизельное топливо для автомобилей. Из ОПЕК уходят ключевые участники, организация прекращает свое существование. Бывшие члены ОПЕК максимально увеличивают добычу, из-за чего цены на нефть значительно падают. Падение цен благоприятно влияет на авиакомпании, производителей химикатов, красок и шин, а также на грузовые и логистические компании, но цены на нефть быстро стабилизируется.
Стихийное бедствие впервые приводит к банкротству крупную страховую компанию
Из-за изменения климата на Земле на США обрушивается катастрофический шторм, который застанет страховую индустрию врасплох. Ущерб многократно превышает 40 миллиардов долларов по искам, связанным с ураганом «Катрина» в 2005 году. Одна из крупнейших страховых компаний США недооценивает страховые риски, связанные с изменением климата, и занижает цены на полисы в пострадавшем регионе. Катастрофа снижает цены на недвижимость на многих рынках жилья. В выигрыше компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — ее акции растут, у компании достаточно капитала, чтобы пережить панику.
Другие «шокирующие прогнозы» Saxo Bank на 2025 год. Коротко
- Nvidia выпускает чип Blackwell, который в 25 раз увеличивает производительность вычислений ИИ, из-за чего капитализация компании вдвое превышает стоимость Apple.
- Китай выделяет 50 триллионов юаней, чтобы оживить закредитованную экономику страны, что укрепляет юань и повышает цены на сырьевые товары во всем мире.
- США вводят налог на центры обработки данных ИИ из-за роста цен на электроэнергию. Из-за этого в США начинается массовый бум инвестиций в энергетическую инфраструктуру, а цены на газ растут более чем в два раза.
- Фунт стерлингов отыгрывает потери к евро после «Брекзита» и дорожает до 1,27 евро — на этом уровне он торговался перед референдумом по выходу Великобритании из Евросоюза.
«Шокирующие прогнозы» прошлых лет
Фото на обложке: Justin Sullivan / Getty Images