Телеведущие критикуют Путина, «Океан Эльзы» поет на Первом И еще семь сцен из недавнего прошлого, которые сейчас сложно себе представить

12 июня — День России. За последние несколько лет страна сильно изменилась, и те события и явления, которые происходили совсем недавно, в современной России уже почти невозможно себе представить. Мы решили сделать небольшую подборку из картинок и видео, которые помогут прочувствовать перемены глубже.