истории
Телеведущие критикуют Путина, «Океан Эльзы» поет на Первом И еще семь сцен из недавнего прошлого, которые сейчас сложно себе представить
12 июня — День России. За последние несколько лет страна сильно изменилась, и те события и явления, которые происходили совсем недавно, в современной России уже почти невозможно себе представить. Мы решили сделать небольшую подборку из картинок и видео, которые помогут прочувствовать перемены глубже.
1998 год. Парламент — самостоятельный орган. У президента нет статуса непогрешимого.
2000 год. Однополые отношения еще не считаются чем-то незаконным
2001 год. Никакой международной изоляции. Путин выступает в Бундестаге «на языке Гете, Шиллера, Канта», зал приветствует его бурными аплодисментами.
2004 год. На НТВ критикуют Путина!
2010 год. Андрей Макаревич не считается «врагом народа»
2011 год. Дмитрий Медведев — не «Димон», а надежда многих россиян на изменения
2011 год. Про протестные митинги показывают репортажи без разговоров о предательстве и Госдепе.
2012 год. Невероятно: украинская группа «Океан Эльзы» у Урганта на Первом канале.
2014 год. Ничего необычного: отдел сыров в… магазине в Москве