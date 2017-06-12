истории

Телеведущие критикуют Путина, «Океан Эльзы» поет на Первом И еще семь сцен из недавнего прошлого, которые сейчас сложно себе представить

Meduza
06:46, 12 июня 2017

12 июня — День России. За последние несколько лет страна сильно изменилась, и те события и явления, которые происходили совсем недавно, в современной России уже почти невозможно себе представить. Мы решили сделать небольшую подборку из картинок и видео, которые помогут прочувствовать перемены глубже.

1998 год. Парламент — самостоятельный орган. У президента нет статуса непогрешимого.

2000 год. Однополые отношения еще не считаются чем-то незаконным

t.A.T.u. — Я сошла с ума (Fly_Dream Mix) RU
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2001 год. Никакой международной изоляции. Путин выступает в Бундестаге «на языке Гете, Шиллера, Канта», зал приветствует его бурными аплодисментами.

В.Путин.Выступление в бундестаге ФРГ.25.09.01.Part 1
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2004 год. На НТВ критикуют Путина!

«Намедни», 16.05.2004, «Инаугурация Путина»
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2010 год. Андрей Макаревич не считается «врагом народа»

Музыкант Андрей Макаревич и президент России Дмитрий Медведев во время встречи в «Ритм Блюз Кафе». Москва, 12 октября 2010 года
Михаил Климентьев / AP / Scanpix / LETA

2011 год. Дмитрий Медведев — не «Димон», а надежда многих россиян на изменения

Дмитрий Медведев на канале /// ДОЖДЬ
Данила Чармс

2011 год. Про протестные митинги показывают репортажи без разговоров о предательстве и Госдепе.

Митинг на Болотной площади 10.12.2011
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2012 год. Невероятно: украинская группа «Океан Эльзы» у Урганта на Первом канале.

Вечерний Ургант — Александр Градский, Алла Михеева. 79 выпуск, 22.11.2012
Вечерний Ургант

2014 год. Ничего необычного: отдел сыров в… магазине в Москве

Максим Змеев / Reuters / Scanpix / LETA

Фото в анонсе: Михаил Климентьев / AP / Scanpix / LETA

Митинги против коррупции